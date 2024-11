Gingado no pé: ganense vira professora de samba em Londres Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 03/11/2024 - 23h31 (Atualizado em 04/11/2024 - 01h08 ) twitter

Conheça a história de uma mulher com um gingado único, que samba como poucas. Apesar disso do samba nos pés, Nana nasceu bem longe do Brasil. Ela é de Gana, na África e chegou à Inglaterra com a família aos 5 anos de idade. A jovem trabalhava com marketing até o samba cruzar a vida dela, em 2020. Agora, Nana pode dizer com orgulho que vive do samba na Inglaterra, onde é professora de dança e se tornou também passista de uma escola de samba em Londres.

