GINECOLOGISTA: Tônia Lourenço fala sobre dores pélvicas | Manhã Total
24/10/2024 - 09h04 (Atualizado em 25/10/2024 - 01h55 )

As dores pélvicas são um incômodo frequente que afeta muitas mulheres, manifestando-se como uma dor localizada no fundo da barriga, que pode limitar as atividades diárias. Estima-se que uma em cada quatro mulheres experimentará dores pélvicas por um período de seis meses ou mais ao longo da vida, levantando a questão: o que realmente causa esse desconforto?

As causas das dores pélvicas são diversas e podem incluir condições como endometriose, miomas uterinos, infecções do trato urinário e síndrome do intestino irritável, entre outras. A dor pode ser aguda ou crônica, com características variando entre cólica, queimação, pontada e fisgada. Essas especificidades são importantes para auxiliar no diagnóstico da condição subjacente.

Embora muitas mulheres experimentem dores pélvicas de forma ocasional, é fundamental prestar atenção a sinais que indiquem a necessidade de uma avaliação médica. Se a dor persistir, intensificar-se ou vier acompanhada de outros sintomas, como sangramentos anormais ou febre, a consulta a um especialista se torna imprescindível. O diagnóstico pode envolver uma série de exames, incluindo ultrassonografias e análises laboratoriais, e o tratamento pode variar desde medicamentos para alívio da dor até intervenções cirúrgicas, dependendo da causa identificada.

