GINECOLOGISTA: Melissa Antoun fala sobre implantes hormonais | Manhã Total

A recente proibição da ANVISA quanto ao uso de implantes hormonais no Brasil gerou debates intensos na comunidade médica e entre pacientes. Esses dispositivos, utilizados há mais de 30 anos, são uma alternativa para administrar hormônios de forma controlada e prolongada, sendo indicados para tratar condições como endometriose, síndrome pré-menstrual grave e sintomas do climatério. No entanto, a agência reguladora apontou preocupações quanto ao uso indiscriminado e à falta de controle adequado sobre os implantes no país.

Apesar da proibição, muitos médicos especialistas, como ginecologistas, defendem a eficácia e segurança dos implantes hormonais, especialmente quando utilizados sob supervisão médica adequada. A medida, segundo eles, prejudica pacientes que não encontraram resultados satisfatórios com outras formas de reposição hormonal e pode impactar negativamente a autonomia médica na escolha do tratamento mais adequado para cada caso. Para esses profissionais, a regulamentação e fiscalização adequadas seriam alternativas mais eficazes para coibir o uso irresponsável, em vez de uma proibição total.

