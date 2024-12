GINECOLOGISTA: Eliane Espíndola explica o perigo da Pré - Eclâmpsia Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 06/12/2024 - 15h56 (Atualizado em 07/12/2024 - 01h42 ) twitter

A pré-eclâmpsia é uma condição grave que afeta gestantes e pode colocar em risco a saúde da mãe e do bebê. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 80 mil mulheres morrem anualmente devido a complicações dessa doença, que está entre as principais causas de mortalidade materna no mundo. Estudos da Unicamp mostram que a pré-eclâmpsia corresponde a até 20% dos desfechos graves, incluindo óbitos e incapacidades de longo prazo.

Os sintomas incluem inchaço generalizado, dores de cabeça intensas e alterações visuais, como pontos brilhantes ou escuros na visão. Em casos severos, pode causar danos a órgãos vitais, como rins, fígado e cérebro. Embora não exista prevenção totalmente eficaz, o acompanhamento médico adequado pode ajudar na detecção precoce e na redução dos riscos.

