Gesto de Elon Musk durante discurso gera polêmica

Elon Musk se tornou alvo de críticas após um gesto controverso feito durante um comício de apoio a Donald Trump, em Washington (EUA), nesta segunda-feira (20). Durante o discurso no evento, Musk tocou o peito com a mão direita e, em seguida, estendeu o braço com força. O movimento foi associado à “saudação romana”, gesto historicamente ligado ao nazismo.

