Geração Z invade o mercado financeiro: número de jovens investidores cresce 181% em 2 anos

A Geração Z está conquistando espaço no mercado financeiro com um crescimento expressivo. Entre 2020 e 2022, o número de investidores de 16 a 25 anos aumentou 181%, refletindo a crescente adesão dos jovens aos investimentos digitais. Segundo dados da ANBIMA, em março de 2020 havia 10 mil investidores com menos de 18 anos, número que saltou para 30 mil em 2022. Esse aumento pode ser atribuído à facilidade de investir diretamente pelo celular, além de um maior acesso à educação financeira.

Jovens como Adauto, que começou a investir aos 16 anos, já veem os resultados de suas escolhas. Aos 22, ele transformou a vontade de ver o dinheiro render em profissão e mira uma aposentadoria precoce. Com foco em um futuro financeiro tranquilo, Adauto exemplifica o novo perfil de investidor que busca independência financeira desde cedo, deixando o dinheiro trabalhar por si.

Embora a maior parte dos investidores ainda tenha entre 30 e 40 anos, os jovens estão transformando o mercado. Atraídos por contas digitais com rendimentos que chegam a 10,4% ao ano, bem acima da poupança tradicional, eles encontram mais facilidade em plataformas 100% digitais. No entanto, a pergunta que surge é: investimentos são para todos? É crucial entender os riscos e a necessidade de conhecimento antes de mergulhar nesse universo.

