Genética em campo: impulsionando a pecuária mineira | Agro Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 09/09/2024 - 13h44 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O setor pecuário mineiro vive um momento de transformação, impulsionado pela busca constante por maior produtividade e qualidade da carne. Nesse contexto, o melhoramento genético se destaca como uma ferramenta fundamental para alcançar esses objetivos. Consciente dessa demanda, o Sistema FAEMG/SENAR lançou o programa "Genética em Campo", uma iniciativa que promete revolucionar a pecuária em Minas Gerais.

Com o objetivo de atender a dez mil produtores em todo o estado, o programa oferece assistência técnica especializada, visando à seleção e à utilização de animais com maior potencial genético. Ao promover a uniformidade dos rebanhos, o "Genética em Campo" contribui para o aumento da eficiência produtiva, com ganhos de peso mais acelerados e carne de melhor qualidade. A iniciativa também busca fortalecer a cadeia produtiva, conectando os pecuaristas a mercados cada vez mais exigentes.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=6_7MdnD2j6w

👉 https://www.youtube.com/watch?v=xDdPW2pFA-k

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=afJF9yrv_g8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.