Geek Record News - 28/06/2024

Informações do universo geek e da cultura pop.

O programa deste final de semana destaca a grande estreia de Bad Boys: Até o Fim, nos cinemas nacionais. Pela Disney+, você pode conferir dois episódios da nova série The Acolyte. Mesmo com a popularidade dos streamings e dos DVDs, uma videolocadora, de São Paulo, resiste ao tempo e funciona até hoje. No mundo dos games, tem o lançamento de Destiny 2: A Forma Final. Os destaques musicais da semana ficam por conta de Ateez e Foster The People. E o momento nostalgia da semana relembra o cantor Prince. Se estivesse vivo, o cantor teria completado 66 anos. Isso tudo no Geek Record News!!!

