Geek Record News – 26/07/2024



Informações do universo geek e da cultura pop.

O programa deste final de semana chega com a super estreia de Deadpool e Wolverine nas telonas nacionais. A animação Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca é uma ótima opção para curtir o fim de semana em família. Pela Amazon Prime Video, você confere o filme Guerra Sem Regras estrelado por Henry Cavill. Nosso Giro de Notícias destaca o que foi novidade durante a semana no mundo do entretenimento. O velho e bom vinil está de volta e as vendas tem registrado aumento nos últimos anos. Nosso destaque musical traz a nova música do integrante do BTS, Jimin, e novidades do grupo Stray Kids. Grupo One Direction complea 14 anos de formação e fãs ainda esperam o tão sonhado retorno. E nosso momento nostalgia relembra um dos grandes sucessos da cantora Selena Gomez, estrela que completou 32 anos no último dia 22 de julho. Isso tudo no Geek Record News!!!

http://www.youtube.com/recordnews

