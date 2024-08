Geek Record News - 23/08/2024 Aclr|Do canal Record News no YouTube 24/08/2024 - 00h15 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h17 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Informações do universo geek e da cultura pop.

O programa deste final de semana traz a estreia de Tipos de Gentileza e Harold e o Lápis Mágico nas telonas. Na Netflix, você pode conferir o filme A Liga. O primeiro episódio da segunda temporada de Pachinko já está disponível na Appletv+. Entre os destaques do nosso Giro de Notícias da semana está um filme que será baseado em um livro escrito pela atriz Millie Bobby Brown. Nossa dica de leitura fica por conta de Murdle; Lançada pela editora Intrínseca, a obra traz enigmas e mistérios e foi sucesso de vendas no Reino Unido. As parcerias entre Bruno Mars e Lady Gaga e Lisa e Rosalía são os destaques musicais da semana. E nosso momento nostalgia relembra um sucesso de Demi Lovato, que completou 32 anos no último dia 20. Isso tudo no Geek Record News!!!

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube:

http://www.youtube.com/recordnews

‌



ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

‌



Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

‌



Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Twitter: https://www.twitter.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.