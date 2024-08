Geek Record News - 16/08/2024 Aclr|Do canal Record News no YouTube 16/08/2024 - 23h00 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h04 ) ‌



Informações do universo geek e da cultura pop.

O programa deste final de semana chega com a estreia de Alien: Romulus, nos cinemas nacionais. Na Amazon Prime Video, você pode conferir o filme JackPot: Loterial Mortal. Pela Netflix, tem a estreia da primeira parte da quarta temporada de Emily em Paris. Entre os assuntos do nosso Giro de Notícias está Joaquin Phoenix, que desistiu de atuar em um novo filme, dias antes do início das filmagens. Camiseta branca usada por Jeremy Allen White faz sucesso na internet. Nossa dica de leitura da semana traz o quadrinho emocionante Partidas, da autora Luísa Lacombe. Os destaques musicais ficam por conta de Shawn Mendes e The Killers. E nosso momento nostalgia relembra um clássico da Madonna. A cantora completou 66 anos de idade. Isso tudo no Geek Record News!!!

