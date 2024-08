Geek Record News - 09/08/2024 Aclr|Do canal Record News no YouTube 09/08/2024 - 23h30 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h20 ) ‌



Informações do universo geek e da cultura pop.

O programa deste final de semana destaca as estreias de Borderlands e É Assim Que Acaba, nos cinemas. Pela Netflix, você pode conferir a temporada final do sucesso The Umbrella Academy. Feira conecta a cultura nerd aos moradores da periferia. Nosso giro de notícias traz o que rolou de novidade durante a semana, entre elas a confirmação de Paul Mescal no papel de Willian Shakespeare em um novo filme. Você vai conhecer Segurant, o cavaleiro do dragão, que voltou à cena graças aos esforços de um historiador franco-italiano. Aerosmith anuncia aposentadoria após Steven Tyler sofrer danos nas cordas vocais. E claro, nosso momento nostalgia, relembra um dos grandes sucessos da banda de rock. Isso tudo no Geek Record News!!!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.