Geek Record News - 02/08/2024 Aclr|Do canal Record News no YouTube 02/08/2024 - 23h30 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Informações do universo geek e da cultura pop.

O programa deste final de semana chega com a estreia do emocionante filme Tuesday: O Último Abraço, nos cinemas nacionais. Na Netflix tem os filmes de Rebel Moon Parte 1 e 2: Cortes do Diretor. Também na Netflix, A Missão de Sandy Bochechas promete conquistar toda a família. Nosso giro de notícias traz o que foi destaque no mundo pop durante a semana. Nova série foca em fãs do jogo de cartas do Pokémon. Os destaques musicais da semana trazem o grupo 5 Seconds Of Summer, Perrie e a parceria entre Post Malone e Luke Combs. E nosso momento nostalgia relembra uma canção da grande artista, Amy Winehouse, que morreu há 13 anos. Isso tudo no Geek Record News!!!

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube:

http://www.youtube.com/recordnews

Publicidade

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Publicidade

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Twitter: https://www.twitter.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.