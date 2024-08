Geada prejudica lavouras de café e compromete safra de 2025 Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 21/08/2024 - 17h26 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

As baixas temperaturas registradas na última semana causaram uma intensa geada que atingiu as lavouras de café do Cerrado Mineiro. Embora ainda não seja possível quantificar com precisão os danos, é certo que a safra de 2025 será significativamente afetada.

A maior parte da área plantada com café no Cerrado Mineiro já havia sido colhida, mas a geada atingiu plantas mais jovens e botões florais, comprometendo a produção futura. Estima-se que a safra de 2025 tenha uma redução de cerca de 2 milhões de sacas em comparação com a safra anterior.

As mudanças climáticas são apontadas como a principal causa do aumento da frequência e intensidade das geadas, que se tornaram um desafio cada vez maior para os produtores de café. Em 2023, a produção de café no Cerrado Mineiro chegou a 7 milhões e quinhentas mil sacas, segundo dados da Federação dos Cafeicultores do Cerrado. No entanto, a nova realidade climática impõe a necessidade de adaptação e investimento em tecnologias que minimizem os impactos das geadas e outros eventos climáticos extremos.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=CBP3BRBJIMc

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=beH4jG68Rl8

👉 https://www.youtube.com/watch?v=nG9UufpYGj0

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.