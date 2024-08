GCM atira e mata jovem, mas é liberado após pagar fiança em SP Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 27/08/2024 - 13h42 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h31 ) ‌



Uma jovem de 17 anos morreu com um tiro nas costas enquanto estava na garupa da moto do namorado na zona sul de São Paulo. O disparo foi feito por um guarda civil metropolitano. O GCM foi preso sob a acusação de homicídio culposo sem intenção de matar e pagou uma fiança no valor de R$ 1.412 para responder em liberdade.

