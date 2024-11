GCM apreende drogas escondidas em chafariz desativado de praça, em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 23/10/2024 - 09h35 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h12 ) twitter

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) apreendeu drogas escondidas em um chafariz desativado na Praça Francisco Schmidt, nesta terça (22), na Vila Tibério, em Ribeirão Preto. A equipe de Operações com Cães realizava patrulhamento preventivo pela região quando o cão farejador correu em direção ao chafariz e indicou algo suspeito na casa de máquinas, dentro da fonte desativada. Uma pedra de crack e 39 pinos com cocaína foram localizados dentro de uma embalagem de papelão, lacrada com fita adesiva. Nenhum suspeito foi localizado.

*Reportagem exibida em 22/10/2024.

