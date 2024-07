Aclr |Do canal Record RS no YouTube

‌



A+

A-

A família do jovem que morreu em um acidente em Dublin, na Irlanda, precisa de ajuda para trazer o corpo do jovem para o Brasil. Jonas Ferraz, de 32 anos, era natural de Porto Alegre. Ele trabalhava como entregador de comida por aplicativo e estava de moto na hora do acidente. Nós conversamos com a família do Jonas.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.