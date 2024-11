Gato persa abandonado revela sua verdadeira beleza após receber amor #gatopersa #gatos Aclr|Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube 26/11/2024 - 19h30 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h04 ) twitter

A vida de Ziggy mudou quando Erin McDonald o resgatou em Alberta, Canadá.

Conversamos com Erin, que compartilhou como, com amor e dedicação, transformou a vida do gatinho persa, encontrado doente e assustado, revelando sua doçura e lindos olhos brilhantes.

Uma prova de que cuidado e carinho fazem milagres!

