GASTROENTEROLOGISTA: Lucas Sicinato explica sobre a virose gastrointestinal | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 19/07/2024 - 15h50 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h49 ) ‌



Mal-estar repentino, náuseas, diarreia e falta de apetite: esses são alguns dos sintomas clássicos da virose gastrointestinal, mais conhecida como "virose". Nos últimos dias, o número de casos tem aumentado significativamente, levando muitas pessoas a buscar atendimento médico em pronto-atendimentos.

O que é virose gastrointestinal?

Virose gastrointestinal é um termo genérico que se refere a infecções causadas por vírus que atacam o sistema digestivo. Os vírus mais comuns são o rotavírus, o norovírus e o adenovírus. Eles se propagam através do contato com fezes ou vômitos contaminados, seja por contato direto com a pessoa infectada, por meio de alimentos ou água contaminados, ou através de superfícies sujas.

