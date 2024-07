Gaspar amplia vacinação após confirmar caso de coqueluche

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Após a confirmação de um caso de coqueluche no mês passado em Gaspar, a cidade decidiu ampliar a vacinação contra a doença. O repórter Moisés Stuker traz mais detalhes sobre quem deve buscar a dose. As autoridades de saúde de Gaspar estão incentivando todos os moradores, especialmente crianças e adolescentes, a se vacinarem para prevenir novos casos da doença altamente contagiosa. As vacinas estarão disponíveis em todas as unidades de saúde da cidade, sem necessidade de agendamento prévio. A coqueluche é uma infecção bacteriana que pode ser grave, especialmente em bebês e pessoas com sistemas imunológicos enfraquecidos, tornando a vacinação uma medida essencial para proteger a comunidade.

