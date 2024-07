Gasolina tem segundo aumento consecutivo e passa de R$ 6,10 Aclr|Do canal Record News no YouTube 25/07/2024 - 16h50 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h02 ) ‌



Um levantamento da Agência Nacional do Petróleo, ANP, mostrou que a gasolina subiu 2,68% e passa de R$ 6,10 nas bombas. o preço médio aumentou na última semana. Esta alta é a segunda seguida da gasolina depois do reajuste feito no começo do mês pela petrobras. O dado consta no último levantamento feito pela ANP, e a pesquisa é referente a semana dos dias 14 até 20 de julho. Hugo Garbe, professor doutor em Economia no Mackenzie, explica sobre o assunto.

