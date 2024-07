Gás de cozinha: saiba quais os cuidados para evitar acidentes Aclr|Do canal Record RS no YouTube 18/07/2024 - 10h39 (Atualizado em 19/07/2024 - 01h37 ) ‌



Ter cuidados com a manutenção do gás de cozinha é essencial para evitar acidentes graves. E com o consumo aumentando no inverno, o Rio Grande Record foi buscar as orientações para garantir a segurança em casa.

