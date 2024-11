Garoto de 6 anos morre após se afogar em piscina durante festa #shorts #record #balançogeral Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 20/11/2024 - 12h00 (Atualizado em 21/11/2024 - 01h21 ) twitter

Um garoto de 6 anos morreu neste final de semana após 12 dias internado em consequência de um afogamento na piscina de uma chácara na Rodovia João Traficante, em Franca, interior de São Paulo. Gabriel Henrique Santos Moreira participava de um casamento no último dia 3 de novembro e brincava com outras crianças quando caiu na piscina e se afogou. A tragédia alerta para outros acidentes deste tipo, comuns com crianças. #BalançoGeral

#Jornalismo #Franca #RecordInteriorSP

