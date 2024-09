Garoto de 3 anos celebra cura do câncer com visita especial dos Bombeiros, em Franca Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 09/09/2024 - 09h55 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h29 ) ‌



Nesta sexta (6), foi dia de comemoração no Hospital do Câncer de Franca. Benício, um paciente de apenas 3 anos, recebeu alta do hospital com direito a festa, presentes e até uma visita especial do Corpo de Bombeiros.

*Reportagem exibida em 06/09/2024.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.