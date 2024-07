Gari cantor chama a atenção de músico profissional na região de Venda Nova, em BH

Aclr |Do canal RecordTV Minas no YouTube

A voz de um gari que canta enquanto cata o lixo e corre atrás do caminhão chamou a atenção de um músico profissional no bairro Jardim Leblon, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. A voz potente do gari encantou o profissional.

