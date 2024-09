Garçom viraliza nas redes sociais e prova que confiança também é uma estratégia de vendas de sucesso Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 05/09/2024 - 15h17 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h28 ) ‌



Hoje, vamos conhecer a história inspiradora de Márcio, um garçom que viralizou nas redes sociais com uma estratégia de vendas inovadora. Ele está conquistando clientes ao vender água na confiança, permitindo que eles paguem depois via PIX. Essa abordagem não só tem atraído atenção pela sua originalidade, mas também destaca um exemplo notável de empreendedorismo e confiança no atendimento. Descubra de onde veio essa ideia e como ela está inspirando muitas pessoas. Seja bem-vindo, Márcio, e compartilhe conosco como essa estratégia está mudando o seu negócio!

