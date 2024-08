Garçom toma arma de criminoso durante assalto e mata ladrão em SP #shorts #balançogeral Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 07/08/2024 - 20h00 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h24 ) ‌



As imagens mostram um garçom andando ao lado de um colega, na saída do trabalho, em Guarulhos (SP). De repente, eles são abordados por dois criminosos e têm o celular e carteira roubados. Mas, quando parece que eles vão embora, a vítima pega a arma da mão do criminoso e atira nele. O outro comparsa sobe na moto e foge. O ladrão baleado tinha 16 anos e foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

