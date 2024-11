GARÇOM CANTOR VIRALIZA NAS REDES SOCIAIS Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 30/10/2024 - 15h42 (Atualizado em 31/10/2024 - 01h22 ) twitter

Matéria exibida no dia 29/10/2024

GOIÂNIA ATRAI GENTE DE TODO LUGAR QUE PROCURA UMA CHANCE NA MÚSICA SERTANEJA. UM DESSES CANDIDATOS SAIU DO INTERIOR DO PIAUÍ E TRABALHA DE GARÇON ENQUANTO ESPERA A GRANDE CHANCE. E A TAL CHANCE PODE TER APARECIDO NO PRÓPRIO BAR ONDE ELE TRABALHA. UM VÍDEO DELE CANTANDO, VIRALIZOU NA INTERNET.

