Garagens de condomínios entram na mira de assaltantes em São Paulo

Em São Paulo, foram registrados casos de invasões a garagens de condomínios. Dois adolescentes foram filmados observando um portão aberto antes de invadir o local. Eles conseguiram abrir o portão e entraram rapidamente na garagem do condomínio. As câmeras mostraram que eles se dirigiram ao bicicletário e saíram levando duas bicicletas. O portão foi danificado durante a ação dos criminosos e já foi consertado com uma nova trava para evitar futuras invasões. Moradores do condomínio relataram que os ladrões já haviam sido vistos anteriormente observando quem entrava ou saia com bicicletas. Além desse caso, outros incidentes ocorreram na zona norte da capital paulista onde quatro homens também levantaram um portão para roubar um veículo. Em Guarulhos, três ladrões invadiram uma casa e levaram motos estacionadas.

