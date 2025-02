Gangue de cachorros ataca moradores de bairro de Osasco (SP) Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 10/02/2025 - 11h52 (Atualizado em 12/02/2025 - 01h01 ) twitter

Moradores do bairro Bandeiras, em Osasco, vivem dias de medo devido a ataques de um grupo de cães que circula pelas ruas. As vítimas incluem crianças e idosos. Recentemente, uma mulher foi mordida ao voltar do trabalho e precisou de atendimento médico. Relatos apontam que os cães pertencem a um homem em situação de rua e que o controle dos animais tem sido uma tarefa difícil. A prefeitura informou que só recolhe cães agressivos mediante laudo veterinário e boletins de ocorrência.

