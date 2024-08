Gambá que carregava filhotes fica preso em grade em joinville Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 01/08/2024 - 15h53 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h53 ) ‌



Prepare-se para uma imersão no mundo animal com um toque especial direto de Joinville! No Ver Mais, Mikael Melo traz uma abordagem fascinante sobre a bicharada que está chamando a atenção. Em vez de Jaraguá do Sul, vamos explorar registros e curiosidades do universo animal que acontecem bem aqui em Joinville. Descubra histórias inusitadas, comportamentos surpreendentes e tudo o que você precisa saber sobre o que está movimentando o reino animal local. Fique atento e conheça todos os detalhes dessa emocionante reportagem!

