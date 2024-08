Gaeco faz buscas em 13 cidades de SC: operação investiga suborno, corrupção e fraudes em licitação Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 31/07/2024 - 09h54 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h15 ) ‌



Uma operação do Gaeco está em andamento para apurar suspeitas de corrupção envolvendo suborno e fraudes em licitações em 13 cidades de Santa Catarina, com ênfase na região Sul. A repórter Rachel Schneider traz as informações detalhadas sobre as investigações e os impactos locais.

