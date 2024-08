GAECO e Polícia Militar Ambiental realizam ação contra tráfico de animais silvestres e exóticos Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 28/08/2024 - 15h13 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h47 ) ‌



Atenção agora para a operação coordenada pela Polícia Militar Ambiental e pelo GAECO, realizada no Norte de Santa Catarina. A ação visa desmantelar uma organização criminosa especializada no tráfico de animais silvestres e exóticos. Diversos mandados de busca e apreensão foram cumpridos na região, resultando em importantes avanços na luta contra esse crime ambiental. Felipe Bambace traz todos os detalhes sobre as operações e as implicações dessa grande ação. Fique por dentro das últimas informações na nossa reportagem.

