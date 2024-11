Gabarito oficial do concurso da secretaria estadual de educação já disponível Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 31/10/2024 - 11h39 (Atualizado em 01/11/2024 - 01h23 ) twitter

O gabarito oficial do concurso da Secretaria de Educação já está disponível e pode ser acessado no site do certame. Os candidatos aguardam ansiosamente o resultado final, que será divulgado no dia 28 de novembro

