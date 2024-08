Gabarito do Concurso Nacional Unificado vai ser divulgado amanhã (20) Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 19/08/2024 - 14h08 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h54 ) ‌



O gabarito oficial do concurso nacional unificado vai ser divulgado amanhã (20). Os candidatos podem acessar os resultados por meio do site do concurso. Após a divulgação, há um período entre amanhã (20) e quarta-feira (21) para que os candidatos apresentem recursos caso discordem de alguma questão. As notas finais serão divulgadas em 8 de outubro e o resultado final será conhecido em 21 de novembro. Dos mais de 2 milhões de inscritos, cerca de 1 milhão compareceram às provas realizadas neste domingo (18). O governo federal informou que o percentual de abstenções acima de 50% ficou dentro da expectativa.

