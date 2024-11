G20 reúne mais de 25 mil agentes de segurança no Rio de Janeiro Aclr|Do canal Record News no YouTube 15/11/2024 - 16h35 (Atualizado em 16/11/2024 - 01h05 ) twitter

Todas as atenções estão voltadas para o Rio de Janeiro: a cidade recebe o G20. Pela primeira vez no Brasil, o encontro reúne as principais economias do mundo para discutir propostas sobre temas de interesse global. O evento vai até a próxima terça-feira, dia 19. E a maior preocupação em um evento desse porte é com a segurança, que precisa ser de nível máximo. Para falar sobre o tema, conversamos com o mestre em segurança internacional e defesa, Coronel Márcio Santiago.

