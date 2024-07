FZ15 E A FZ25: CONFIRA DAS DIFERENÇAS

Aclr |Do canal MinutoMotor no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Confiras as principais semelhanças e diferenças entre as 'streets' da Yamaha Fazer FZ15 ABS e Fazer FZ25 ABS. As motos da marca japonesa apresentam design moderno, motores econômicos e boa ciclística. Veja os destaques deste comparativo. E, é claro, o que está faltando nos modelos.

Bem vindo ao Minuto Motor, com tudo sobre o mundo automotivo. Avaliações, Test drive, dúvidas mais comuns e muito mais.

Publicidade

** SIGA NO INSTAGRAM **

@minutmotor: https://www.instagram.com/minutmotor/

Publicidade

** ACESSE NOSSA PÁGINA **

http://minutomotor.com.br

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.