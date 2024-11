Futuro profissional: 'Uniube Aberta' orienta estudantes na escolha da carreira Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 26/10/2024 - 13h01 (Atualizado em 27/10/2024 - 01h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acontece hoje em Uberlândia a Segunda Uniube Aberta, uma feira destinada a estudantes do ensino médio que desejam explorar as diversas opções de cursos oferecidos pela Universidade de Uberaba (Uniube). O evento, que visa facilitar a escolha profissional dos jovens, conta com a participação de mais de 1.500 alunos de diversas instituições, incluindo escolas da cidade e da região.

Os estandes montados no local demonstram, na prática, as atividades relacionadas a diferentes áreas, como humanas, exatas, saúde e agronegócio. Breno, um dos estudantes presentes, expressou seu interesse pelo curso de Direito, mas destacou a importância de estar aberto a novas possibilidades. Suely, que veio da cidade de Prata, também se surpreendeu positivamente com a apresentação do curso de Enfermagem, revelando que a feira tem sido uma oportunidade valiosa para conhecer mais sobre sua futura profissão.

Com mais de 50 cursos presenciais e à distância disponíveis, a Segunda Uniube Aberta se estabelece como um importante evento para aqueles que buscam tomar decisões informadas sobre suas trajetórias acadêmicas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=PWEo0at15Yc

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=lToX_smbjQo

👉 https://www.youtube.com/watch?v=OiTeeJ0_PV8

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.