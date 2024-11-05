Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Aclr

FUTURO ESTÁ TÃO DIFÍCIL DE SABER PRA ONDE VAI QUE AGORA A GENTE PRECISA DESENHAR NOSSOS FUTUROS

Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube

NO PODCAST DESSA SEMANA, A ENTREVISTA FOI EM FAMÍLIA! RECEBEMOS HAMILTON CARNEIRO E PEDRO CANEIRO, DIRETORES DA STYLUS PROPAGANDA, PARA UMA CONVERSA SOBRE A CONSTRUÇÃO DE HISTÓRIAS NA VIDA E NA PUBLICIDADE, E DE COMO ESTA RELAÇÃO TEM GERADO APRENDIZADO PARA AMBOS.

Inscreva-se no canal Record Goiás: https://www.youtube.com/recordgoias

Facebook: https://www.facebook.com/RecordGoias

Instagram: https://www.instagram.com/recordgoias/


Twitter: https://twitter.com/recordgoias

#RecordGoias #GoiasnoAr #BalancoGeralGO #CidadeAlertaGO #GoiasRecord

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.

  • RecordTVGoias
  • Record
  • TV
  • Goias
  • BalancoGeralManhaGO
  • GoiasnoArGO
  • BalancoGeralGO
  • CidadeAlertaGO
  • GoiasRecord

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.