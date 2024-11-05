FUTURO ESTÁ TÃO DIFÍCIL DE SABER PRA ONDE VAI QUE AGORA A GENTE PRECISA DESENHAR NOSSOS FUTUROS
NO PODCAST DESSA SEMANA, A ENTREVISTA FOI EM FAMÍLIA! RECEBEMOS HAMILTON CARNEIRO E PEDRO CANEIRO, DIRETORES DA STYLUS PROPAGANDA, PARA UMA CONVERSA SOBRE A CONSTRUÇÃO DE HISTÓRIAS NA VIDA E NA PUBLICIDADE, E DE COMO ESTA RELAÇÃO TEM GERADO APRENDIZADO PARA AMBOS.
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