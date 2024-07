Aclr |Do canal Record RS no YouTube

Com a presença do Brasil nas olimpíadas e um destaque cada vez maior, o futebol feminino surge como o esporte de escolha de muitas jovens atletas. Para atender a esse público, o Centro de Desenvolvimento do Futebol Feminino retoma os treinamentos, em Porto Alegre.

