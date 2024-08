Futebol feminino: projeto de formação de atletas oferece vagas Aclr|Do canal Record RS no YouTube 15/08/2024 - 09h51 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h40 ) ‌



A nova geração de atletas do futebol feminino já está em formação. E há cada vez mais meninas que querem participar. No Rio Grande do Sul, o projeto “ABC da bola” teve, este ano, aumento de 40% no número de vagas para as interessadas em entrar no mundo esporte.

