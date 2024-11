Futebol catarinense: Marcílio Dias enfrenta Hercílio Luz na semifinal da Copa SC Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 26/10/2024 - 15h01 (Atualizado em 27/10/2024 - 01h11 ) twitter

A Copa Santa Catarina promete emoções fortes com as semifinais programadas para este domingo (27). O Marcílio Dias enfrentará o Hercílio Luz, enquanto Concórdia e Chapecoense também se encontram em um duelo decisivo. Com a rivalidade em alta, as duas partidas são essenciais para determinar quem avança para a grande final do torneio. Além disso, o Figueirense anunciou a quitação de seus salários após receber um aporte financeiro de R$ 8 milhões, garantindo a estabilidade da equipe. Fique por dentro de todos os detalhes e análises com Cacá Oliveira, direto de Itajaí.

