Furtos e roubos em bairro são flagrados por câmeras de segurança, em Ribeirão Preto
09/08/2024 - 15h58 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h34 )



A violência tem feito parte do cotidiano dos moradores do bairro Sumarezinho, Zona Oeste de Ribeirão Preto. Os furtos e roubos são flagrados pelas câmeras de segurança das casas. Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) apontam aumento dos crimes em quase 10% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. A Polícia Militar afirma que o aumento dos crimes se deve a ação de receptadores.

*Reportagem exibida em 02/08/2024.

