Furtos de motos crescem e moradores vivem em alerta em Uberlândia | Cidade Alerta Minas
30/10/2024 - 08h00 (Atualizado em 31/10/2024 - 01h45 )

Os furtos de motos têm se tornado uma preocupação crescente em Uberlândia, especialmente em áreas como o bairro São Jorge, onde a ação dos criminosos em condomínios vem se intensificando. Em um dos casos mais recentes, Diego, morador de um condomínio na região, teve sua motocicleta furtada mesmo com a presença de câmeras de segurança. Os registros de vídeo mostram os criminosos saindo pelo portão principal com a moto de Diego e de um vizinho, evidenciando a ousadia e a agilidade com que realizam os furtos.

Em Uberlândia, dados apontam uma média de um furto de moto por dia até agosto de 2024, somando 354 motos levadas nesse período, uma queda de 7% em relação a 2023, quando já havia uma redução de 17% comparada a 2022, ano com 741 motos furtadas. Ainda assim, o impacto financeiro continua significativo. Em setembro, um trabalhador teve um prejuízo de cerca de R$ 20 mil quando sua moto foi levada em frente ao local de trabalho, mesmo com câmeras de monitoramento.

Em situações semelhantes, os criminosos aparecem com outra moto, agem rapidamente, e deixam o local em questão de segundos, muitas vezes sem chamar a atenção de quem está por perto. Para evitar esses furtos, alguns proprietários estão recorrendo a equipamentos de segurança adicionais, como alarmes de disco, que disparam ao menor movimento, aumentando as chances de evitar novos crimes.

