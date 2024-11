Furtos de fiação deixam avenida do Santa Rosa no escuro e comprometem a segurança | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 14/11/2024 - 09h13 (Atualizado em 15/11/2024 - 01h49 ) twitter

Moradores do bairro Santa Rosa enfrentam problemas com a iluminação pública em uma das avenidas da região, que permanece parcialmente no escuro devido a furtos de fiação. Segundo informações, criminosos têm prejudicado a segurança local ao roubar os fios dos postes, dificultando o reforço da iluminação. A Cemig, em nota, esclareceu que a obra de iluminação pública é de responsabilidade das prefeituras municipais e que a concessionária foi acionada para verificar o furto e adotar as providências necessárias.

Por sua vez, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos afirmou que está em andamento um projeto de iluminação pública no local, por meio de uma parceria público-privada (PPP). A pasta reforçou a importância de denúncias à Polícia Militar sobre crimes como o furto de fiação, destacando que a população pode realizar essas denúncias pelo serviço de informações municipais ou pela plataforma Fale com o Governo no portal da Prefeitura. Até o momento, a Polícia Militar não respondeu aos questionamentos sobre o caso.

