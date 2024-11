Furto milionário: casal é preso com R$ 1,5 milhão do Banco do Brasil Aclr|Do canal Record RS no YouTube 20/11/2024 - 10h07 (Atualizado em 21/11/2024 - 01h24 ) twitter

O gerente de um banco foi preso com um milhão e meio de reais no carro, em Santa Maria, na região central do estado. Ele e a esposa estavam a poucas horas de escapar para o Uruguai com o dinheiro da agência bancária.

