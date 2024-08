Furto de fios de energia causa transtornos em Uberlândia | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 30/07/2024 - 13h32 (Atualizado em 31/07/2024 - 01h57 ) ‌



Câmeras de segurança flagraram um homem furtando fios do padrão de energia elétrica no bairro Segismundo Pereira, em Uberlândia. O crime resultou na interrupção do fornecimento de energia elétrica em algumas lojas da região, causando prejuízos aos comerciantes.

O furto foi meticulosamente planejado. Os criminosos chegaram ao local em um veículo, transportando uma escada que seria utilizada para alcançar os fios. Com a maior calma do mundo, um dos indivíduos escorou a escada no poste de energia e, em poucos minutos, arrancou a fiação. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança, que mostraram toda a audácia dos criminosos, que nem se importaram com a presença dos equipamentos de monitoramento.

Após o crime, os bandidos fugiram levando os fios de cobre, que são vendidos a peso de ouro em ferro-velhos. Segundo relatos de moradores, a dupla também teria furtado fios em outra rua da região, momentos após o primeiro crime. A falta de energia elétrica afetou diversas residências e comércios, mas a situação já foi normalizada após a atuação das equipes responsáveis pela manutenção da rede elétrica.

