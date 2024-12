Furto de fiação deixa comércios sem energia em Uberlândia | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 06/12/2024 - 09h28 (Atualizado em 07/12/2024 - 01h41 ) twitter

Na manhã de hoje, proprietários de diversos comércios, incluindo uma academia, localizada no bairro Daniel Fonseca, se depararam com a falta de energia em seus estabelecimentos. O dono da academia entrou em contato com a nossa reportagem, relatando que ao chegar para trabalhar, não encontrou eletricidade no local. Ao verificar a caixa de energia da CEMIG, ele constatou que a fiação havia sido furtada.

De acordo com o relato, o furto de fios afetou não apenas a academia, mas também outros comércios da mesma rua. Com a situação, os proprietários enfrentam dificuldades para realizar suas atividades e aguardam que as autoridades tomem as devidas providências para resolver o problema e restabelecer a energia na região.

