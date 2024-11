Furacão passa por Cuba em meio a apagão que já dura dois dias Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 21/10/2024 - 12h16 (Atualizado em 22/10/2024 - 02h14 ) twitter

Cuba está enfrentando um apagão que já dura dois dias. Um novo furacão atingiu a ilha e se transformou em tempestade tropical, seguindo rumo ao oceano. O país sofreu um apagão nacional no sábado, deixando milhares de moradores sem energia elétrica. Este é o segundo colapso energético registrado este ano. As autoridades cubanas atribuem a situação às sanções econômicas dos Estados Unidos e interrupções causadas por furacões recentes que afetaram a infraestrutura energética do país. Até o momento não há previsão para o restabelecimento do serviço

