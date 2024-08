Furacão Catarina | Especial NDTV 35 Anos Aclr|Do canal NDTV RECORD no YouTube 15/08/2024 - 09h52 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h35 ) ‌



Durante os 35 anos da NDTV, registramos os momentos históricos dos catarinenses. Dentre esses momentos, está o acontecimento do dia 27 de março de 2004, quando Santa Catarina enfrentou o Furacão Catarina, o primeiro registrado no Atlântico Sul, que devastou o sul do estado com ventos de até 180 km/h. A cobertura jornalística da NDTV, liderada por Márcia Dutra, foi essencial para informar e orientar os catarinenses em tempo real, alertando a população e salvando vidas. Esse dia marcou a história da nossa região e reafirmou o compromisso do nosso jornalismo com a segurança da população.

